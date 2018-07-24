Мы стремимся быть мобильнее, успевать больше. Быстрые темпы роста автомобилизации неизбежно влекут за собой вопрос хранения автопарка, который актуален как для старой застройки, так и для новых районов. Однако новостройки имеют определенное преимущество за счет возможности организации подземных паркингов и отдельно стоящих гаражных комплексов.

Зачем нужен гараж или парковочное место?

Знакома ли вам ситуация, когда задержался на работе на полчаса и не только попал в пробку, но и, приехав домой, не обнаружил ни одного свободного места для своей машины? Конечно, знакома.

Ключевое преимущество наличия собственного гаража — это гарантированная возможность поставить свой автомобиль недалеко от дома. В случае с подземным паркингом подняться в квартиру можно будет сразу на лифте, что, определенно, очень удобно.

В новостях периодически сообщают о том, как во дворах царапают машины, прокалывают колеса, сливают бензин и т.д. Не самый приятный сюрприз с утра, согласитесь? Поскольку количество мест в гараже и на парковке всегда ограничено, то и доступ к ним не могут получить посторонние. Это обстоятельство значительно снижает возможность повреждения вашего автомобиля.

Собственное машино-место и гараж позволяют снизить не только воздействие на машину со стороны третьих лиц, но и ограничить влияние природных факторов. Автомобилю будет не страшно знойное солнце, а вы не будете с опаской выглядывать в окно каждый раз, когда начинается дождь, сильный ветер или град.

Не будем забывать и о суровых сибирских зимах. Хранящийся в гараже автомобиль не требуется несколько раз за ночь прогревать в мороз, а утром откапывать. И это позволит экономить не только бензин и деньги, но и драгоценное время.

Как оформить покупку?

Если рассматривать вопрос приобретения машино-места и гаража с правовой точки зрения, то следует отметить, что сегодня эти объекты подлежат государственной регистрации в Росреестре. А значит, вы становитесь собственником конкретного объекта недвижимости, на который уже никто не сможет претендовать. Наличие на праве собственности такой недвижимости, особенно в районе новостройки, обладает и определенной инвестиционной привлекательностью. Если через пару лет оно вам больше не понадобится, цена на него за это время только вырастет.

Как выбрать?

Плюсы от покупки машино-места и гаража очевидны. На что следует обратить внимание при выборе?

Во-первых, определитесь, что именно вы хотите купить. Гаражные боксы могут располагаться только в отдельно стоящих гаражах. Они имеют собственные ворота, за которыми можно хранить не только машину, но и сопутствующие ей вещи, например, комплект зимней резины. Машино-место, в свою очередь, как правило, располагается на подземных стоянках в самом жилом доме, что позволяет добираться до машины прямо на лифте со своего этажа.

Во-вторых, определитесь с размером будущего объекта. Здесь надо учитывать габариты автомобиля, чтобы можно было не только спокойно поставить машину на хранение, но и свободно выходить из нее. Дополнительно можно учесть свои потребности в организации системы хранения в гараже.

В-третьих, определитесь со способом покупки. Сегодня приобрести машино-место и гараж можно на стадии строительства объекта по договору долевого участия, а также уже построенный объект по договору купли-продажи.

Разница между этими вариантами для всех уже давно известна — в первом случае покупка обойдется дешевле, но придется подождать окончания строительства. Во втором случае ждать не надо, но это будет дороже. Если решили приобрести уже готовый гараж, то обязательно побывайте на объекте до заключения договора: посмотрите на общее состояние, наличие в помещении вентиляции, пожарной сигнализации, организацию въезда/выезда и доступа в целом.

Где выбрать машино-место?

ООО "ИСК "Алгоритм" предлагает выбрать и приобрести свое машино-место на подземных стоянках, расположенных в жилых комплексах:

Застройщик предлагает различные способы и сроки оплаты. Также имеется возможность покупки с привлечением ипотечного кредита от ПАО "Сбербанк".

Машино-место или гараж, безусловно, стоят своих денег, а спокойствие за свою машину и вовсе бесценно.

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