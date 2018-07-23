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Самолет авиакомпании Ellinair, следовавший из греческого города Салоники, не смог приземлиться утром 23 июля в Новосибирске из-за тумана, сообщает РБК.
Воздушное судно должно было совершить посадку в 04:40 по местному времени, но в связи с погодными условиями командир экипажа принял решение посадить самолет в аэропорту Омска.
По словам пресс-секретаря новосибирского аэропорта "Толмачево" Ирины Шавшиной, наблюдались неподходящие условия по метеоминимуму.
"На момент прибытия самолета видимость составляла 350 метров. Остальные суда взлетали и садились — аэропорт работал в штатном режиме. По решению экипажа принято уйти на запасной аэропорт в Омск", — отметила представитель "Толмачево".
В итоге в Новосибирск самолет прибыл в 10:09. В Салоники рейс отправился в 11:00.
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