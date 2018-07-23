Фото: ap22.ru
Четыре ученика села Листвянка сядут за парты 1 сентября, несмотря на то, что 17 июля в населенном пункте дотла сгорела деревянная одноэтажная школа. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на заявление главы Топчихинского района Дениса Тренькаева.
Издание подчеркивает, что на сегодняшний день в селе живут всего около ста человек, из которых лишь четыре школьного возраста. Ранее в Листвянке действовал крупный леспромхоз, однако предприятие не сохранилось до наших дней, поэтому там живут лишь привыкшие к родным местам люди.
Отмечается, что сразу после пожара врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил врио Минобрнауки региона Александру Жидких взять ситуацию на особый контроль и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить листвянским школьникам их право на образование.
После оперативного совещания с районной властью было принято решение не о подвозе школьников Листвянки в опорную школу, а о реконструкции имеющегося в резерве помещения по нормам, которые предъявляются к образовательным учреждениям. Подчеркивается, что маленькое село находится далеко и от райцентра, и от Чаузово, поэтому для школьников невозможно организовать безопасное и надежное транспортное сообщение.
Тренькаев в разговоре с изданием отметил, что под школу переоборудуют свободную часть административного здания в Листвянке, которое находится на территории Чаузовского сельсовета. Сейчас там работают "Почта России" и староста села.
"Оно "живое", но для того чтобы 1 сентября туда зашли школьники, нужно многое сделать", — рассказал районный глава, уточнив, что из бюджета Алтайского края будут выделены деньги на замену кровли, окон, полов, входного блока, установку межкабинетных перегородок, усиление фундамента и возведение пристройки, в которой будут расположены санузел и небольшой отопительный котел, мощности которого хватит на обогрев такого помещения. "Представители строительной организации-сметчика уже побывали на объекте, буквально завтра мы будем понимать, в какую сумму выльется реконструкция", – добавил он.
По словам Тренькаева, в Листвянке объявлен режим ЧС локального масштаба, а в этом случае закон позволяет местной власти определить подрядчика, минуя длительную процедуру тендера. Скорее всего, им станет одна из строительных организаций района.
В реконструированной школе будут открыты два класса: один — для четвероклассника, второй — для трех восьмиклассников.
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