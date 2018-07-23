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Работника животноводческой стоянки в Горном Алтае обвиняют в убийстве своего коллеги, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Как установили правоохранители, преступление было совершено 1 мая текущего года около 19 часов в урочище "Сары-Кобы" на территории Ябоганского сельского поселения Усть-Канского района.
После распития спиртного между двумя работниками животноводческой стоянки возник конфликт, в ходе которого 47-летний уроженец Онгудайского района нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу 55-летнего потерпевшего.
"От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время", — добавляют в СКР.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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