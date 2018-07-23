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Новости

ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенных

, ИА "Амител"
Причиной этого является закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Фото: news2world.net

Закон, изменивший формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания, коснется около 100 тысяч заключенных. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "МК" и замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко.

По его словам, сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из которых под действие закона подпадают порядка 100 тысяч, то есть каждый пятый.

При этом, подчеркнул Максименко, это не означает, что все они выйдут на свободу: у большинства из этих заключенных будет сокращен срок наказания. Непосредственно освобождены будут, согласно предварительным подсчетам, порядка 14 тысяч человек.

Замдиректора ФСИН добавил, что заключенные смогут подать ходатайство в суд о перерасчете срока самостоятельно, или это за них сделают сотрудники ФСИН. "Если человек сам не пишет ходатайство в суд, то это все равно сделаем мы. Администрация исправительного учреждения обязательно подготовит необходимые материалы и отправит их Фемиде", — заверил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Он вступил в силу 14 июля.

​Согласно документу, если осужденный приговорен к наказанию в колонии-поселении, один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням лишения свободы. Кроме этого, день в изоляторе будет приравниваться к двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста, к полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.07.2018 13:47
гость

А 100 тысячам потерпевшим от этих заключенных ничего не пересчитают? Может моральный ущерб?

0  0
23.07.2018 15:25
- гость -

23.07.2018 13:47
гость

Слышали такой термин "гражданский иск"?

0  0
23.07.2018 21:53
- гость -

А пенсионную реформу, в пользу людей, можно пересчитать?

0  0
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