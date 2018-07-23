Фото: vk.com/la_altay
Поиски 40-летнего Александра Бельского, пропавшего в начале июля, ведут в Барнауле волонтеры.
Как сообщили в паблике "Лиза Алерт", местонахождение мужчины неизвестно с 6 июля. Также указывается, что горожанин ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Одежда: темно-синяя футболка, темно-синие штаны, бежевые кроссовки.
Комментарии
Что-то многовато мужиков стало пропадать, в последнее время.
Многовато случаев для совпадения. В Барнауле стало опасно выходить из дома?