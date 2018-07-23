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Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области. Управлявший лодкой мужчина находился под действием наркотиков, его официально задержали, пишет ТАСС, ссылаясь на старшего помощника главы СУ СКР по региону Андрея Хегая.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 июля. Местный житель 1991 года рождения взял у знакомого лодку типа "Южанка", чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки рядом с селом Калинино Володарского района. В ходе переправы подозреваемый совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась и дети упали в воду. Шестерых удалось спасти, трое — дети 2004, 2008 и 2010 годов рождения — утонули.
"Мужчина, управлявший опрокинувшейся лодкой с детьми, был под воздействием наркотиков. Это была не его лодка, он взял ее у знакомого. Мужчина официально задержан", — добавил Хегай, отметив, что вскоре ему изберут меру пресечения.
Агентство пишет, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
По последним данным, из воды подняли тело утонувшей девочки. Поиски остальных тел продолжаются.
Комментарии
Печально это.
куда родители-то смотрели!? не первый раз наверно "катались", или тоже калдыри-наркоши? деревня ведь как единый живой организм - один спился/скололся, за ним другие "подтянулись", и вот уже все поголовно пьянь да рвань. и почему ГИМС никогда не останавливает деревенских(бухих, без прав, спасжилетов и документов), а с городских три шкуры сдерет? ответ прост-коррупция, с деревенских нечего взять.