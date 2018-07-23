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Барнаульцев просят объезжать малаховское кольцо на Антона Петрова

, ИА "Амител"
ГИБДД просит водителей выбирать возможные варианты объезда

Фото: vk.com/barneos22

Госавтоинспекция в Барнауле предупреждает горожан о затрудненной дорожной обстановке в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова.

"В связи с дорожными работами затруднено движение транспортных средств на кольце ул. Малахова – ул. А. Петрова со стороны Павловского тракта", — отмечают в городской ГИБДД.

Напомним, что утром 23 июля здесь образовалась огромная пробка.

Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.07.2018 13:12
- гость -

Снеслись))))

0  0
23.07.2018 13:46
- гость -

Тут как у мчс, главное вовремя предупредить, но если не предупредили вовремя, то можно и не вововремя.

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