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Госавтоинспекция в Барнауле предупреждает горожан о затрудненной дорожной обстановке в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова.
"В связи с дорожными работами затруднено движение транспортных средств на кольце ул. Малахова – ул. А. Петрова со стороны Павловского тракта", — отмечают в городской ГИБДД.
Напомним, что утром 23 июля здесь образовалась огромная пробка.
Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.
Комментарии
Снеслись))))
Тут как у мчс, главное вовремя предупредить, но если не предупредили вовремя, то можно и не вововремя.