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Новости

Медведев раскритиковал работу чиновников Северного Кавказа

, ИА "Амител"
Он отметил неэффективность работы по вопросам социально-экономического развития региона

Фото: ytimg.com

Глава кабмина Дмитрий Медведев раскритиковал работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу правительства.

Премьер-министр отметил неэффективность работы по вопросам социально-экономического развития региона.

Агентство пишет, что 11 июля он провел заседание правительственной комиссии, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и нацпроектов.

В ходе заседания глава кабмина раскритиковал действия властей СКФО по госпрограммам, отметив их недостаточное финансирование.

Также премьер заявил, что надеется на то, что принятые кадровые решения позволят эффективно решать проблемы. Он напомнил, что тематику региона теперь ведет вице-премьер Виталий Мутко, профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев, также приступил к своим обязанностям новый полпред президента в СКФО Александр Матовников.

Кроме этого, премьер объявил, что Карачаево-Черкесия и Чечня вошли в программу переселения соотечественников из-за рубежа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.07.2018 14:19
Мимопроходящий

И тут без мутко не обошлось. Он как всегда всё сломает и ему ничего не будет.

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