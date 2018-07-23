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Специалисты застрелили двух медведей, разорявших кладбище в Елизовском районе Камчатки. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя администрации района.
По его словам, хищники разрыли могилы. В результате две особи были застрелены.
В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, на месте работают сотрудники районной администрации и должностные лица охотобщества. "В районе могут находиться еще медведи", – подчеркнул собеседник агентства.
Уточняется, что сообщение о разорении кладбища поступило в конце минувшей недели. Никто в результате инцидента не пострадал. На кладбище дежурят специалисты.
Комментарии
Не тех медведей застрелили, есть еще один