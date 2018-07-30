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Loft, созданный для комфортной жизни: история авторского дома в Барнауле

, ИА "Амител"
От панорамных окон до зимнего сада, или Как застройщик превзошел самые смелые ожидания клиентов

В настоящее время компания "Адалин-Cтрой" продолжает возводить авторский дом One Loft. Не будет преувеличением сказать, что данный объект выделяется даже на фоне других эксклюзивных ЖК от девелопера. Одним из преимуществ нового дома стал фирменный стиль, который выдерживается абсолютно во всем: внешнем виде фасада, внутреннем пространстве подъездов, холлах и т. д. Портал Аmic.ru пообщался с известным дизайнером Сергеем Пергаевым. Он принимал непосредственное участие в оформлении этажей дома.

- Сергей Михайлович, знаю, что компания-застройщик тщательно подходит к выбору стиля для того или иного объекта. На этот раз было решено выбрать довольно популярный в последнее время loft. Расскажите немного поподробнее, что он из себя представляет?

- Традиционно стиль loft подразумевает переоборудование верхней части здания промышленного назначения под жилье, мастерскую или офис. Но на самом деле сейчас куда популярнее становится так называемый неолофт, когда новое здание стилизовано под лофт. Как раз авторский дом One Loft из этой серии. Особое внимание здесь, конечно, приковано к деталям.

- Насколько я знаю, в стиле лофт обычно используются цвета холодных оттенков. Плюс, как правило, одна из стен для контраста выполняется в другой цветовой гамме.

- Я вам так скажу, что главное в лофте — это детали. Лестницы, различные трубы, система вентиляций. Понятно, что в данном случае "Адалин-Cтрой" не перестраивал фабрику, а создавал все с нуля, но стилистика во многом сходная. Здесь главное — соблюдать меру. Мы можем что-то показать, обнажить, но сделать это необходимо аккуратно. Когда речь идет о той же электрике, системе канализации. Ну и, конечно, какой же лофт без окон. Это также по большому счету одна из изюминок нового ЖК. Окна здесь будут не только широкими, но и высокими, больше, чем обычно принято у застройщиков. Это необходимо для максимального освещения квартиры. Кроме того, такой подход дает более панорамный обзор с видом на прилегающую территорию.

- Знаю, что каждому из покупателей в авторском доме от застройщика гарантирован зимний сад. Поясните для наших читателей, что это такое?

- Действительно, отдельного упоминания заслуживает зимний сад, который запроектирован в каждой квартире. Это утепленные пространства с панорамным остеклением, плавно перетекающие в комнату. Зимний сад является логическим продолжением лоджии. Здесь можно спокойно разместить стол, небольшой диванчик, оборудовать рабочий кабинет, поставить компьютер, света здесь всегда много, как вариант — тут же может располагаться и домашняя библиотека, мастерская. Ну и само собой – оранжерея. Честно говоря, не припомню, чтобы кто-то использовал при планировке квартир такой прием. Это, безусловно, делает честь застройщику, выделяет его среди общей массы.

- Вы отвечали за дизайн в новом доме "Адалин-Строя". Что оказалось для вас самым сложным в работе?

- Я делал входные группы — вестибюль, холлы, лифтовые и поэтажные коридоры. Здесь важно было все выдержать в единой стилистике — это и образ дома в целом, и фасада, входных групп, коридора. А вообще любой ЖК начинается, как я люблю сравнивать по аналогии с театром, с двери ручки подъезда. Впечатление о будущем жилье складывается из мелочей, подчас не очень заметных, но важных для подсознания. В доме One Loft есть ярко выраженное образное начало, что меня не может не радовать, поскольку в идеале каждому жилью должен соответствовать свой индивидуальный образ.

- Какие детали помогают раскрыть образ этого дома?

- В первую очередь это акцент на освещении – в каждом подъезде и холле есть выдвигающаяся светодиодная шина. Скажу сразу – в доме две блок-секции, образ у нас сформирован один, а вот планировка несколько отличается. При этом подчеркну, что дизайн каждого этажа (всего их будет 16) уникален, но в целом все выдержано в единой концепции, нет "разноголосицы".

Еще одно ноу-хау — фасад первых этажей дома One Loft оформлен клинкерной плиткой. Данная технология при строительстве высоток, насколько мне известно, используется впервые в Барнауле. В свою очередь, отделку верхних этажей предполагается выполнить тонкослойной штукатуркой по технологии "мокрый фасад".

- Какие еще нюансы обращают на себя внимание?

- Прозрачное входное пространство подъезда. Внутри есть центральная стена с прорезной графикой, где используется специальный шрифт с подсветкой. Все это делает подъезды по-настоящему стильными и просторными, внутри каждого предусмотрены колясочные и помещения для консьержа. Кроме того, все подъезды отделаны камнем и деревом, то есть натуральными материалами. Особый шарм придает дому клинкерная плитка. Ты зашел и сразу понимаешь всю нестандартность помещения. Вроде бы и не административное здание, но и не жилье, а что-то такое на грани. Вот как раз такие вещи и помогают нам создать нужную атмосферу.

Опять же, раз это лофт – мы свободно можем позволить поэкспериментировать с отдельными элементами интерьера (добавляя или убирая их), цветовой гаммой, материалами. Это и металл с бетоном, клинкерный кирпич, нержавейка. Строительная часть у нас частично обнажена для зрителя, а не заделана гипсокартоном, как это бывает во всех прочих домах. Но опять же, обнажена культурно, а не так, что зашел как будто на стройку. Здесь самое главное — это, безусловно, соблюдать масштаб. Полагаю, что у "Адалин-Строя" в конечном счете должен получиться достойный дом.

- Бытует мнение, что лофт — это в большей мере для молодого поколения. Согласны?

- Хотя лофт считается молодежным стилем, но в этом доме, абсолютно уверен, с комфортом будет жить и более старшее поколение и при этом, что самое главное, чувствовать себя в своей тарелке, ощущая лофтовский неповторимый шарм.

Внутреннее оформление квартир в новом доме продумано до мелочей, это касается и самих планировок (площадь будущих квартир варьируется от 29 кв. м до 94 кв. м), и отделки. Так что, полагаю, любая семья сможет найти планировочные решения для себя.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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