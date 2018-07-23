Фото: chulym.gorsite.ru
Прохладная погода с дождями, грозами и с дальнейшим потеплением ждет жителей Алтайского края на этой рабочей неделе.
Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, до среды в регионе будут наблюдаться осадки, возможны грозы. Ночные температуры воздуха составят +7...+12 градусов, местами до +18 градусов.
Днем будет +17...+22 градуса. Ветер умеренный, при порывах до 13-18 метров в секунду.
С середины недели температурный фон в крае будет постепенно повышаться до +24...+26 градусов.
При этом 26 и 27 июля в регионе осадков не ожидается.
А вот к выходным, согласно прогнозу, в край вновь вернутся дожди и температуры вновь понизятся.
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