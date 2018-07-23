Фото: АСТ-54
Машина Honda CR-V утром в понедельник, 23 июля, частично провалилась под землю в Новосибирске, пишет "НДН.Инфо".
В асфальте под машиной образовалась дыра, в результате половина иномарки оказалась под землей.
По данным новосибирской службы эвакуации "АСТ-54", инцидент произошел рядом с домом №3 по улице Октябрьской. Издание уточняет, что в этом здании находится Горводоканал.
Коммунальщики оцепили место инцидента. На помощь автомобилисту приехали спасатели.
Комментарии
Очень символично, рядом с Горводоканалом)