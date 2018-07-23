Жителей Алтайского края приглашают пройти бесплатное обследование на рак кожи. В рамках акции "Скажи раку нет! Профилактика рака кожи" смогут пройти обследование мужчины и женщины старше 18 лет. Все, кто придет в онкоцентр, получат консультацию онкологов. Кроме того, по назначению врача пациенты сдадут необходимые анализы и пройдут обследования. При себе достаточно иметь только паспорт, полис и СНИЛС.
Акция пройдет не только в Барнауле. К мероприятию также присоединятся Бийский и Рубцовский онкодиспансеры. Жители этих городов, а также близлежащих районов смогут принять участие в бесплатном осмотре в субботу, 28 июля. Подробности акции в этих городах необходимо уточнить в регистратуре диспансеров.
Что касается краевой столицы, то мероприятие по выявлению рака кожи состоится в субботу, 28 июля, с 9-00 до 14-00 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3852) 502-909. Записаться можно уже сегодня.
Отметим, что это не первое подобное профилактическое мероприятие. Последнее прошло 19 мая 2018 года. Тогда на осмотр пришли 424 пациента. У семи человек были подтверждены злокачественные новообразования кожи, а у 31 пациента обнаружено состояние предрака кожи.
Также 19 мая текущего года в "Надежде" состоялась акция "Мужское здоровье". Тогда у 112 из 134 пациентов врачи выявили различные патологии. Среди них хронический простатит, доброкачественные образования предстательной железы, кисты почек, мочекаменная болезнь.
У девяти человек подозрение на рак предстательной железы. У одного пациента медики диагностировали рак почки.
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