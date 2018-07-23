Фото: altzapoved.ru
Фотоловушка сделала первые снимки барса и манула на территории Алтайского заповедника в районе Шапшальского хребта. Об этом пишет пресс-служба заповедника.
Отмечается, что с 26 июня по 14 июля прошла научная экспедиция под руководством старшего научного сотрудника Сергея Спицына, итогом которой стало подтверждение обитания снежного барса на хребте Шапшал. Также в объектив фотоловушки попал другой краснокнижный вид — манул.
В задачи экспедиции входила проверка установленных в 2017 году фотоловушек и продолжение обследования Шапшальского хребта в средней его части на предмет поиска следов пребывания ирбиса.
Отмечается, что добраться до хребта и передвигаться по нему можно лишь на лошадях или пешком.
Также в пресс-службе сообщили, что в первые дни экспедиции группа исследователей проверила установленные в 2017 году фоторегистраторы.
"В прошлом году мы нашли в этом месте старые поскребы ирбиса и следы. Я не особо надеялся увидеть фото барса. Понимаю, что он здесь редкий гость: зимой много снега, летом — мало добычи. Листаем файлы снимков и не верим своим глазам! Вот он ирбис, снятый в заповеднике! И снимки получились дневные, хорошие", — отметил Спицын. Уточняется, что барсы проходили мимо фотоловушек 18 и 30 августа прошлого года.
На подходе к другой камере сотрудники заметили мощный свежий барсиный поскрёб. Это говорит о том, что зверь был в этом месте совсем недавно. Как оказалось, фотоловушка зафиксировала и манула – ещё одного редкого зверя, живущего в здешних горах.
Полевые работы проводились в соответствии с программой мониторинга снежного барса в Российской Федерации и были поддержаны грантом "Long-term Conservation of Altai republic’s Snow Leopard population". Стоит добавить, что первые работы по обследованию данного участка проводились при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).
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