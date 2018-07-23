Фото: техавтонн.рф
Дорожная авария с участием машины скорой помощи и автомобилей Lexus и Volkswagen унесла жизнь одного человека и обернулась травмированием еще четырех человек, сообщает "Интерфакс".
Как сообщили изданию в ГУ МВД по Кузбассу, согласно предварительным данным, ДТП произошло на проспекте Бардина, когда автомобиль Lexus столкнулся с попутным УАЗом скорой помощи, который затем выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В результате аварии погиб пассажир скорой помощи, а также были травмированы еще четыре человека, находившиеся в "скорой" и автомобиле Volkswagen.
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