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Администрация Барнаула разъяснила, почему и на сколько перекрыли часть дороги на малаховском кольце в районе пересечения с улицей Антона Петрова.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на автомобильном переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова (со стороны улицы Северо-Западной) закрыто по 4 августа.
"Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей", — добавляют городские власти.
В период закрытия части кольца объезд автобусов, следующих по улице Малахова в прямом направлении в сторону улицы Юрина, будет организован по следующей схеме:
... улица Малахова – улица Антона Петрова – переезд на улице 42 Краснознаменной Бригады – улица Антона Петрова – улица Малахова, далее – по маршрутам.
Схема движения троллейбусных маршрутов №1 и №7 останется без изменения.
Комментарии
Выложите схему движения пожалуйста.
Почти на две недели полная жесть будет там
Нельзя делать хотябы по полосам? Сначала крайние неделю а потом внутренние
А на перекрестке Попова-А.Петрова асфальт-таки отремонтируют? Там жесть, если что!
Поворот налево с Попова на Павловский закрыли. там и так из-за этого пробки были, а сегодня вообще пипец........