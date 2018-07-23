Фото: ФСБ России
В ФСБ сообщили об успешной операции по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия из стран ЕС на российскую территорию. Об этом пишет "РИА Новости".
ФСБ вместе с органами МВД и Росгвардии пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, в которую входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Они были причастны к организации канала поставок оружия из стран ЕС в Россию.
Сообщается, что у задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабина, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, а также два противотанковых ружья.
Кроме этого, силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельную взрывчатку, 15 ручных осколочных гранат, свыше 4,5 тыс. патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.
Также прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.
Последний раз подобная операция проводилась в мае. Тогда ФСБ смогла пресечь деятельность каналов поставок оружия в 14 регионах РФ.
Комментарии
из стран ЕС
Прибалты наверное?
И где они скупали этот антиквариат?