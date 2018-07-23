Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
Взрыв газовоздушной смеси произошел на Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным центра медкатастроф, погибли три человека, еще двое пострадали, их госпитализировали.
Сообщение о хлопке газа поступило в 8:55 по московскому времени. Он произошел на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота во время ремонтных работ на неэксплуатируемой барже. Возгорания после взрыва не произошло.
На месте работают пожарные расчеты ПЧ-13, подразделения аварийно-спасательной службы региона, медики.
В экстренных службах, в свою очередь, отметили, что взрыв произошел на Волжском судоремонтном заводе во время утилизации баржи в трюме.
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