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Штормовое предупреждение, действовавшее в Алтайском крае из-за высокой пожароопасности, продлили в регионе до 27 июля.
"В Алтайском крае в период с 23 по 27 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости)", — сообщает алтайский ЦГМС.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, указывают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
Жителей и гостей края убедительно просят не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костров, выезжая на отдых, и не позволять детям играть с огнем.
Комментарии
Молодцы МЧСники, подсуетились, на всякий случай.
Чтоб если что, "а мы вас предупреждали"