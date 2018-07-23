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Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в понедельник, 23 июля, в спортивной сумке рядом с железной дорогой в Серпухове. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело, пишет "РИА Новости", ссылаясь на СУ СКР по Московской области.
В сообщении уточняется, что рядом с железной дорогой была найдена сумка, в которой находилось тело ребенка, пропавшего в воскресенье, 22 июля. По данному факту следователи возбудили дело.
По предварительным данным, девочка пропала с детской площадки дома, в котором жила с семьей.
В управлении отметили, что на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов, назначено проведение судмедэкспертизы для того, чтобы установить причину смерти.
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