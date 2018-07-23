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Спад активности клещей отмечается в Алтайском крае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, за прошедшую неделю в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 138 человек, из них 48 детей в возрасте до 14 лет.
Всего же с начала сезона активности клещей (то есть с 4 апреля) в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 8208 человек, из которых 2550 детей до 14 лет.
Также в Роспотребнадзоре добавляют, что специалистами вирусологической лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" при исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 2,5% случаев было выявлено наличие вируса клещевого энцефалита, а в 17,3% случаев – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
"Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет", — подчеркивают в надзорном ведомстве.
Несмотря на спад активности клещей, жителям и гостям Алтайского края напоминают, что опасность пострадать от присасывания этих членистоногих остается в течение всего теплого времени года.
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