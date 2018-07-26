Сложившиеся макроэкономические условия диктуют необходимость возведения сооружений, ключевыми особенностями которых являются быстровозводимость, многофункциональность и короткие сроки окупаемости. Таким критериям полностью отвечают каркасно-тентовые конструкции, технологии возведения которых сегодня позволяют поставить их в один ряд с капитальными сооружениями. Каркасно-тентовое строительство — пожалуй, самый актуальный способ возведения объёмных конструкций, позволяющий в минимальные сроки и с минимальными затратами решить проблему перекрытия необходимой площади.
ДЛЯ СПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Компания "Алтай-Тент" – ведущий в Алтайском крае производитель быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций многоцелевого назначения. Созданное в 2002 году как предприятие по изготовлению изделий из ПВХ-материала со штатом всего из пяти человек, сегодня оно имеет собственную производственную базу площадью 4,5 га, на которой выпускается продукция, известная своим высоким качеством по всей России и за рубежом.
Основными направлениями деятельности компании являются проектирование и изготовление стальных тентовых конструкций для спорта и сельского хозяйства: стадионов, спортзалов, животноводческих комплексов для КРС, свиноводства, ангаров для складирования зерна, а также гаражей для стоянки и обслуживания сельхозтехники. Именно ООО "Алтай-Тент" впервые в Алтайском крае был реализован проект по холодному содержанию свиней на глубокой несменяемой подстилке в тентовых ангарах "Фермер".
Все разработки, конструкторские и проектные решения являются собственным изобретением компании с учетом имеющихся СНИПов, ГОСТов и защищены патентами Российской Федерации. Изделия имеют сертификаты и постоянно проходят тестирование на безопасность, долговечность, износостойкость.
ПРОДУМАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Гарантированное и непревзойденное качество продукции при доступной цене – приоритетный принцип компании "Алтай-Тент". Преимуществами изделий компании перед конкурентами, производящими более дешевые ангары, являются:
- Толщина металла. В отличие от большинства других производителей, использующих в целях удешевления продукции металл толщиной 2 мм, что негативно сказывается на жесткости конструкций, компания "Алтай-Тент" применяет металл толщиной от 3 мм.
- Качественное тентовое полотно. В отличие от компаний, использующих недолговечное китайское тентовое полотно, "Алтай-Тент" сотрудничает с проверенными поставщиками из Бельгии, Франции, Южной Кореи и Германии, что обеспечивает пожарную безопасность материалов, их устойчивость к ультрафиолету, а также способность выдерживать температурные перепады от -50 до +70 градусов. Кроме того, на тентовое полотно предоставляется гарантия до 15 лет.
- Запатентованный способ сборки конструкции и уникальный способ натяжки тента. В отличие от подавляющего большинства производителей, практикующих натяжку тента с помощью обычных верёвок, следствием чего является его провисание, компания "Алтай-Тент" использует способ натяжки с помощью специальной фурнитуры, что позволяет сохранить безупречное натяжение на весь срок эксплуатации.
- Антидеформационные узлы. Применяемые для соединения элементов металлокаркаса, они исключают смятие профильной трубы и срез болта, а также дополнительно повышают жесткость конструкции.
Сочетание высокого качества комплектующих и продуманных технических решений позволяет компании "Алтай-Тент" быть надежным, проверенным поставщиком и лидером по производству быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций.
ООО "Алтай-Тент"
г. Барнаул, проезд Южный, 45
тел.: 8 (3852) 69-69-33, 69-69-37,
8-902-998-69-37
факс: 8 (3852) 28-92-74
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