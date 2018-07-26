Четверг, 26 Июль, 13:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,08
€ 73,75
497928
24°
Обь
265см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Идеальное покрытие: почему популярно каркасно-тентовое строительство

, ИА "Амител"
Компания "Алтай-Тент" предлагает доступный и быстрый способ возведения объемных сооружений и собственные запатентованные решения

Сложившиеся макроэкономические условия диктуют необходимость возведения сооружений, ключевыми особенностями которых являются быстровозводимость, многофункциональность и короткие сроки окупаемости. Таким критериям полностью отвечают каркасно-тентовые конструкции, технологии возведения которых сегодня позволяют поставить их в один ряд с капитальными сооружениями. Каркасно-тентовое строительство — пожалуй, самый актуальный способ возведения объёмных конструкций, позволяющий в минимальные сроки и с минимальными затратами решить проблему перекрытия необходимой площади.

ДЛЯ СПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Компания "Алтай-Тент" – ведущий в Алтайском крае производитель быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций многоцелевого назначения. Созданное в 2002 году как предприятие по изготовлению изделий из ПВХ-материала со штатом всего из пяти человек, сегодня оно имеет собственную производственную базу площадью 4,5 га, на которой выпускается продукция, известная своим высоким качеством по всей России и за рубежом.

Основными направлениями деятельности компании являются проектирование и изготовление стальных тентовых конструкций для спорта и сельского хозяйства: стадионов, спортзалов, животноводческих комплексов для КРС, свиноводства, ангаров для складирования зерна, а также гаражей для стоянки и обслуживания сельхозтехники. Именно ООО "Алтай-Тент" впервые в Алтайском крае был реализован проект по холодному содержанию свиней на глубокой несменяемой подстилке  в тентовых ангарах "Фермер".

Все разработки, конструкторские и проектные решения являются собственным изобретением компании с учетом имеющихся СНИПов, ГОСТов и защищены патентами Российской Федерации. Изделия имеют сертификаты и постоянно проходят тестирование на безопасность, долговечность, износостойкость.

ПРОДУМАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Гарантированное и непревзойденное качество продукции при доступной цене – приоритетный принцип компании "Алтай-Тент". Преимуществами изделий компании перед конкурентами, производящими более дешевые ангары, являются:

  • Толщина металла. В отличие от большинства других производителей, использующих в целях удешевления продукции металл толщиной 2 мм, что негативно сказывается на жесткости конструкций, компания "Алтай-Тент" применяет металл толщиной от 3 мм.
  • Качественное тентовое полотно. В отличие от компаний, использующих недолговечное китайское тентовое полотно, "Алтай-Тент" сотрудничает с проверенными поставщиками из Бельгии, Франции, Южной Кореи и Германии, что обеспечивает пожарную безопасность материалов, их устойчивость к ультрафиолету, а также способность выдерживать температурные перепады от -50 до +70 градусов. Кроме того, на тентовое полотно предоставляется гарантия до 15 лет.
  • Запатентованный способ сборки конструкции и уникальный способ натяжки тента. В отличие от подавляющего большинства производителей, практикующих натяжку тента с помощью обычных верёвок, следствием чего является его провисание, компания "Алтай-Тент" использует способ натяжки с помощью специальной фурнитуры, что позволяет сохранить безупречное натяжение на весь срок эксплуатации.
  • Антидеформационные узлы. Применяемые для соединения элементов металлокаркаса, они исключают смятие профильной трубы и срез болта, а также дополнительно повышают жесткость конструкции.

Сочетание высокого качества комплектующих и продуманных технических решений позволяет компании "Алтай-Тент" быть надежным, проверенным поставщиком и лидером по производству быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций.

ООО "Алтай-Тент"
г. Барнаул, проезд Южный, 45
тел.: 8 (3852) 69-69-33, 69-69-37,
8-902-998-69-37
факс: 8 (3852) 28-92-74
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:21
Группу туристов из Барнаула и Москвы спасли на острове в Горном Алтае 0
13:11
Плачевное состояние: зачем и как красят буквы "БАРНАУЛ" в Нагорном парке 0
13:03
Борьбу с алкоголизмом предлагают сделать национальным проектом 2
12:52
Ушла и не вернулась: в Алтайском крае ищут пропавшую без вести пенсионерку 0
12:40
Небесная мистерия: что нужно знать о самом длинном лунном затмении XXI века 9
12:31
Минобороны планирует закупить 45 морских роботов за 600 млн рублей 0
12:21
ТРЦ "Арена" в Барнауле вновь уличили в нарушении норм безопасности 4
12:13
Томенко назвал направления развития Алтайского края на ближайшие годы 23
12:02
Трамп перенес встречу с Путиным на 2019 год из-за "российского дела" 0
11:51
Россияне ждут лучшего отношения к стране после ЧМ-2018 1
11:40
Киновед Фомин решил судьбу рукописи сценария Шукшина путем голосования 0
11:33
Виктор Томенко рассказал, как сохранить алтайское село и кадры на местах 11
11:21
Полицейский в Горном Алтае спас тонущих в колодце мальчика и его отца 2
11:12
Мошенники совершали покупки под Бийском купюрами "банка приколов" 1
11:03
Цукерберг потерял $17 млрд за два часа из-за падения акций Facebook 2
10:49
Сергей Дугин: барнаульцы ждут понятных решений по развитию города 4
10:34
Медведев назвал главные задачи в борьбе с онкологией в России 8
10:21
Какие дороги и парковки дополнительно отремонтируют в Барнауле. Инфографика 4
10:15
Тело жителя Алтайского края нашли в бетоне на Камчатке 6
10:02
Полиция поставила на учет алтайских школьниц, зарубивших котенка 38
09:50
Движение ограничат на проспекте Ленина из-за ремонта тепловой сети 3
09:33
Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку из России в центре Киева 1
09:22
Шестеро пожарных тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
09:14
Россияне рассказали, пытаются ли найти замену импортным лекарствам 15
09:03
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле 2
09:00
Идеальное покрытие: почему популярно каркасно-тентовое строительство 0
09:00
Директор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев в ходе онлайн-конференции 0
08:53
Захарова прокомментировала "судьбоносную" декларацию США по Крыму 0
08:42
Два популярных ритейлера одежды и обуви Otto и Quelle ушли из России 2
08:30
Электросчетчики cо скидкой предлагает "Алтайэнергосбыт" 1
08:25
Полмиллиарда рублей нашли в холодильнике в одной из питерских квартир 15
08:17
Алтайские аграрии получат господдержку для компенсации части затрат на ГСМ 3
08:06
Скидки, подарки и фуршет ждут гостей крупного центра недвижимости 0
07:50
Свет для счастливой семьи: помочь обрести будущее 10
07:34
От "Скорлупки" до "Боевых петухов": любопытные факты об ирландских пабах 1
07:22
Непредсказуемая: лучшие фото оскароносной актрисы Сандры Буллок 0
07:15
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 15
07:03
Дом с бильярдной и фруктовыми деревьями продают в Барнауле за 18,5 млн руб. 3
06:48
"Новый Брюс Уиллис": фото мускулистого красавца Джейсона Стэтхэма 3
06:32
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 0
06:23
От Star Wars до Путина: ремонт букв "БАРНАУЛ" стал поводом для мемов 0
06:14
Потепление до +27 градусов и дожди с грозами ждут Алтайский край 26 июля 0
06:01
Средний ценник на бензин в Алтайском крае не меняется почти два месяца 10
05:06
Сотрудник QIWI тайно намайнил на терминалах 500 тысяч биткоинов 1
04:04
На Марсе обнаружили подземное озеро с жидкой водой 0
03:03
СМИ: Минфин предложил отвязать стоимость ОСАГО от мощности авто и региона 8
02:04
В Думу внесли проект о расширении возможностей покупки оружия 3
01:04
Туристы назвали лучший остров в мире 1
00:17
Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу 0
23:51
Американский гитарист пивным плевком в глаз спас фанатке жизнь 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.