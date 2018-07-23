Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Знаменитый пруд в парке "Изумрудный" осушили для ремонта, который должен пройти в 2019 году. В будущем арендаторы парка намерены превратить зеленый уголок в место для массового круглогодичного отдыха барнаульцев. Скорее всего, обновленный пруд можно будет увидеть уже в 2020 году. Сейчас воды там нет, а на его дне обнаружился мусор.
Ранее сообщалось, что архитекторы бюро Пергаева из Новосибирска представили окончательный вариант реновации барнаульского парка "Изумрудный". Он был представлен новому арендатору зоны отдыха. Если до сих пор в проекте использовались аналоги, задача которых — отразить общую концепцию, то теперь настал этап создания и согласования архитектурных 3D-визуализаций. Сюда вошло создание архитектурного брендбука, принципиальных архитектурных решений. За основу были взяты некоторые парки в Чехии.
Реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. Специалист по городским пространствам Евгений Кураков уверен, что у "Изумрудного" парка колоссальный потенциал. По его мнению, сейчас у парка появился активный арендатор с ресурсами, высококлассные специалисты разработали концепцию.
"Но главная ирония в том, что сами жители мешают восстановлению и преображению парка, которое невозможно без очистки территории от аварийных насаждений, дремучих зарослей кустарников (места жительства бомжей) и пр. "#этожнашейзелени. К сожалению, эта истерия уже носит характер "не читал, но осуждаю". Многие из тех, кто этот парк видел только в Инстаграме, вкладывают свои 5 копеек в замедление процесса преображения территории. Я очень надеюсь, что здравый разум победит и эта территория начнёт преображаться, так как у "Изумрудного" есть все шансы стать самым популярным и востребованным парком в городе", — отметил Евгений Кураков.
Комментарии
Новые арендаторы за два года засрали парк окончательно - разруха. Много говорят о возрождении парка, но еще больше делают, чтобы его не было. Что им мешает водоем в этом году сделать?
И прокуратура АУУУУ