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Кремль запускает программу отслеживания реакции властей регионов на недовольство россиян, которые высказываются в соцсетях. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.
Новая система мониторинга "Инцидент менеджмент", которую разработала компания "Медиалогия", позволяет отслеживать важные сообщения в пяти соцсетях - "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках" и реакцию сообществ на действия властей. Мониторинг ведется по ключевым словам, а его результаты попадают к региональному администратору. Тот решает, на какие сообщения необходим ответ властей, и сортирует темы по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов. Власти должны будут дать ответ на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках той же системы "Инцидент".
Издание пишет, что несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс "инцидент". Ответ властей на него автоматически будет отправлять ко всем сообщениям по данной теме вне зависимости от соцсети. По каждому "инциденту" ведется статистика, которая доступна в реальном времени местным властям и сотрудникам администрации главы государства. За ответами местных властей в соцсетях в администрации президента наблюдает управление по общественным проектам, которое курирует первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.
В "Медиалогии" изданию рассказали, что изначально "Инцидент" разрабатывался для компаний, которым нужно управлять репутацией бренда в соцсетях. Программа настраивается под задачи заказчика. Власти регионов заказывают систему непосредственно у "Медиалогии".
Пилотный проект "Инцидента" запустили в Мособласти. В марте текущего года его начали внедрять в других регионах, в первую очередь там, где в сентябре пройдут выборы. В данный момент тестовый "Инцидент" работает в десяти регионах, а к концу 2018 года его распространят на всю Россию.
Комментарии
А смысл? В очередной раз Бабло попилить? Может быть лучше реально проводить выборы и ставить у власти адекватных людей , а не растить их из мира иллюзий и сказок
Будут местные власти запугивать, задерживать, арестовывать - в зависимости от масштаба проблем?! Ведь сами они ничего решить не могут - свидетельство тому прямые линии с вождем...
А кто следить то за нами будет Герой России - Сергей Владиленович Кириенко (в простонародье киндерсюрприз)
Героя он получил лично из рук Владимира сына Владимира - за дефолт 1998 г.
Федералы будут наблюдать как местные местных прессуют _А_ "рыба гниет с головы"
Вот и я думаю купить домик где-нибудь в Белоруссии, ну или в Словении...