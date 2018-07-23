Фото: nasa.gov
NASA разместило снимки необычных "высотных" облаков в Северном умеренном поясе Юпитера. Об этом пишет "РИА Новости".
Кадр сделал космический корабль Juno, находившийся в 6,2 тыс. километрах от верхних слоев облаков.
Сообщается, что на протяжении долгого времени специалисты пытались понять, насколько глубоки завихрения, входящие в состав пояса и образующие подобный сложный рисунок. Данные, полученные при помощи Juno, показали, что облачные структуры уходят в атмосферу на глубину порядка трех тысяч километров.
Juno запустили 5 августа 2011 года для исследования Юпитера, он вышел на его орбиту в июле 2016 года. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у нее твердого ядра.
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