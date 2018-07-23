Фото: vk.com/dorogi_nk
Житель Алтайского края пострадал в результате страшной дорожной аварии, произошедшей 22 июля на трассе Томск — Мариинск в Кемеровской области, сообщает портал vtomske.ru.
По имеющимся данным, лобовое ДТП случилось около 11:50 в Ижморском районе Кузбасса.
Участниками аварии стали автомобили Honda CR-V и Volkswagen Touareg.
Также со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечается, что женщина-водитель автомобиля Honda CR-V и мужчина-пассажир (оба 1994 года рождения) скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Оба они являлись жителями Красноярского края.
Травмы получили 39-летний водитель автомобиля Volkswagen (житель Красноярского края) и его 44-летний пассажир (житель Алтайского края).
Комментарии
жестко - как на бумажной схеме развернули кузов машинки
Что Туарег, что ЦРВ - машины не маленькие - вес 1.7-2.1 тонны. И что от них осталось? Какая же скорость то была, 150 км/ч?
дорога на фото плохая. с колеей. и сыро еще
23.07.2018 17:04
Гость
"...машины не маленькие - вес 1.7-2.1 тонны"
Заметье, что это уже происходит всегда. толи действительно скорость большая, то ли металл теперь такой...