Как голосовали барнаульцы за новые объекты притяжения в Нагорном парке

Читатели Amic.ru, несмотря на отпускной период, вновь проявили завидную активность в интернет-голосовании. На этот раз речь шла о дальнейшем благоустройстве Нагорного парка в Барнауле.
Судя по последним публикациям на нашем сайте, жителей города все сильнее волнует вопрос, почему благоустраивается территория около парка, но сам он пока так и не затронут. Всего было предложено 9 вариантов ответа, что именно могло бы появиться в центре туркластера.
Итак, всего участие в опросе приняли 1068 человек. Самым популярным вариантом у респондентов стал ответ "Семейная зона с колесом обозрения". За него высказались 449 человек, или 42%. Следующим по предпочтениям стал вариант "Концертная площадка" (390 человек, или 36,5%). Третье место осталось за таинственным вариантом "Другое" (127 человек, или 11,9%). Иные предложенные варианты благоустройства не нашли серьезной поддержки у барнаульцев. Так, "зооуголок" и "кафе/ресторан" поддержали по 32 человека, а, например, за варианты "жилой дом", "торговый центр" высказались всего по 9 опрошенных. Для полноты картины добавим, что спа-зону в Нагорном парке желали бы видеть 15 горожан, а отель — 5.
Между тем ранее читатели нашего портала недвусмысленно давали понять, что пока смотреть в Нагорном парке по большому счету не на что: "Столько денег в эти лестницы к Нагорному парку и Набережную власти вложили, а дальше-то что? Куда ведут эти лестницы? И когда уже власти сделают там настоящий парк? Такой, ради которого бы хотелось ехать на край города не раз в жизни. А то приехали, посмотрели – и все. Делать там больше нечего. Дольше добирались".
Теперь следующее слово за городскими властями и местным бизнесом. Именно в их силах удовлетворить запросы большей части горожан и создать в парке настоящую семейную зону для отдыха. Портал Amic.ru продолжит следить за развитием ситуации.
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