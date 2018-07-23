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В Ярославле после публикации ролика о жестоком избиении заключенного задержали шестерых сотрудников колонии №1. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на региональное управление СК.
Уточняется, что установлены личности всех сотрудников, принимавших участие в избиении. Также в пресс-службе добавили, что следствие будет требовать заключения их под стражу.
Кроме этого, сообщается о других подозреваемых, которых вскоре могут задержать. Следствие оценит действия руководства колонии и ответственных должностных лиц ярославского УФСИН.
Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявил, что от работы отстранили 17 сотрудников колонии.
На минувшей неделе "Новая газета" опубликовала кадры с избиением заключенного. Издание написало, что инцидент произошел в июне 2017 года в ИК-1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".
ФСИН подтвердила время и место запечатленных в ролике событий. В ведомстве заявили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, дискредитирующие службу".
По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль.
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