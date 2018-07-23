Алтайский министр сообщил о работающих на грани убытков застройщиках

Фото: Amic.ru
В Алтайском крае по итогам 2018 года будет введено 630-650 тысяч квадратных метров жилья, что будет превышать прошлогодние показатели примерно на 5-10%. Как сообщил журналистам врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев, отрасль испытывает сложный период из-за отсутствия спроса. Есть проблемы с качеством нового жилья.
"Ввод жилья по итогам первого полугодия в Алтайском крае составил 400 тыс. квадратных метров. Это в 1,7 раза выше уровня прошлого года. По итогам года, я думаю, мы введем 630-650 тысяч квадратных метров жилья. Проблем с обеспечением спроса на этом рынке нет. Строительная отрасль в регионе на жилищном рынке находится на грани рентабельности, увеличивать эти объемы кратно нет смысла", — отметил Иван Гилев.
По словам врио министра, из-за большого количества предложений и отсутствия спроса упала стоимость квартир. Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крае снизилась за последние годы с 46 до 42 тысяч рублей. В этом году, как отметил Иван Гилев, рынок ждут серьезные изменения из-за закона об использовании денег в долевом строительстве, который вступил в силу с 1 июня 2018 года. Застройщикам необходимо готовиться к тому, что средствами дольщиков в 2019 году вообще будет запрещено пользоваться.
Иван Гилев уверен, что при этом рынок ввода жилья будет прирастать ежегодно на 5-10%. Также необходимо снижать размер ставки по ипотеке до 6%.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана. В 2016 году эта цифра равнялась 745 тысячам квадратных метров. В план на 2018 год закладывалась цифра в 840 тысяч квадратных метров жилья. В региональном Минстройтрансе еще в конце прошлого года заявляли, что выполнить это невозможно. Поэтому было решено снизить план до показателей прошлого года – 630 тысяч квадратных метров.
Комментарии
Численность населения падает в Барнауле, а строительство растет.
Вопрос : для кого строят?
Спроса нет но зато на 10 % вводим больше чем в прошлом году. Путин в марте вообще собирался забросать новым жильем ,а люди с голоду вторичным дешевым рынком забрасывают. Я вот землю кадастровой стоимостью в 390 тысяч за 160 тысяч продать не могу, буду еще цену скидывать, зато налог тянут как с суперземли. Вот кто оценил,тот пусть и выкупает.
ой как плохо, новые дома построили)
Это вообще чудо, что что-то вводится в эксплуатацию. Они строят без денег! На руках застройщика, в большинстве случаев, только обязательства оплаты по договорам ДДУ. Они живых денег не видят, пока не придет конечный покупатель, который выкупит по переуступке квартиру и заплатит налом или ипотекой.
и застройщики то у нас в убытках и перевозчики тоже.
не край а яма убыточная.
Нашли проблему
Барыши Шоньской да таджитской Алькаиды снизились
23.07.2018 18:03
- гость -
и застройщики то у нас в убытках и перевозчики тоже.
не край а яма убыточная.
+ поддерживаю. Зачем берутся строить если нет ни дольщиков, ни денег? Строят только жилье все дворы забиты автомобилями. Ни гаражных кооперативов нет ни погребов. Конечно город перенасыщен учитывая такой отток населения из региона. При этом все больше брака выявляется в завершенных домах. А самая беда - это точечная застройка. в большинстве городов уже такого гемора просто нет. Застраивают одну сторону города, а все административные объекты остаются в другой. Вот и стоит забитым каждый день этот Павловский тракт. При этом эти сарайки в центре города сносят по одной в год и опять без прилегающей территории и соответствующих дворов.
Было бы убыточно, не строили бы. Плотность квадратных метров квартир на квадратный метр земли давно зашкаливает, качество сдаваемого жилья уже хуже панельных хрущевок. Во дворах место для парковки, тротуаров, газонов и площадок выделено лишь формально, как терапевты в поликлинике - вроде есть, но все таки нету. Т.е. денег вкладывается копейки, а продается за миллионы. Или для них выгода, это когда маржа от 100%?
Обыкновенное лобби, как с ОСАГО, бедным нуждающимся в помощи Дерипаске и т.п.