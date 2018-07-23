Алтайский министр сообщил о работающих на грани убытков застройщиках

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В Алтайском крае по итогам 2018 года будет введено 630-650 тысяч квадратных метров жилья, что будет превышать прошлогодние показатели примерно на 5-10%. Как сообщил журналистам врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев, отрасль испытывает сложный период из-за отсутствия спроса. Есть проблемы с качеством нового жилья.
"Ввод жилья по итогам первого полугодия в Алтайском крае составил 400 тыс. квадратных метров. Это в 1,7 раза выше уровня прошлого года. По итогам года, я думаю, мы введем 630-650 тысяч квадратных метров жилья. Проблем с обеспечением спроса на этом рынке нет. Строительная отрасль в регионе на жилищном рынке находится на грани рентабельности, увеличивать эти объемы кратно нет смысла", — отметил Иван Гилев.
По словам врио министра, из-за большого количества предложений и отсутствия спроса упала стоимость квартир. Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в крае снизилась за последние годы с 46 до 42 тысяч рублей. В этом году, как отметил Иван Гилев, рынок ждут серьезные изменения из-за закона об использовании денег в долевом строительстве, который вступил в силу с 1 июня 2018 года. Застройщикам необходимо готовиться к тому, что средствами дольщиков в 2019 году вообще будет запрещено пользоваться.
Иван Гилев уверен, что при этом рынок ввода жилья будет прирастать ежегодно на 5-10%. Также необходимо снижать размер ставки по ипотеке до 6%.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана. В 2016 году эта цифра равнялась 745 тысячам квадратных метров. В план на 2018 год закладывалась цифра в 840 тысяч квадратных метров жилья. В региональном Минстройтрансе еще в конце прошлого года заявляли, что выполнить это невозможно. Поэтому было решено снизить план до показателей прошлого года – 630 тысяч квадратных метров.
Комментарии
Численность населения падает в Барнауле, а строительство растет.
Вопрос : для кого строят?
Спроса нет но зато на 10 % вводим больше чем в прошлом году. Путин в марте вообще собирался забросать новым жильем ,а люди с голоду вторичным дешевым рынком забрасывают. Я вот землю кадастровой стоимостью в 390 тысяч за 160 тысяч продать не могу, буду еще цену скидывать, зато налог тянут как с суперземли. Вот кто оценил,тот пусть и выкупает.
ой как плохо, новые дома построили)
Это вообще чудо, что что-то вводится в эксплуатацию. Они строят без денег! На руках застройщика, в большинстве случаев, только обязательства оплаты по договорам ДДУ. Они живых денег не видят, пока не придет конечный покупатель, который выкупит по переуступке квартиру и заплатит налом или ипотекой.
и застройщики то у нас в убытках и перевозчики тоже.
не край а яма убыточная.
Нашли проблему
Барыши Шоньской да таджитской Алькаиды снизились