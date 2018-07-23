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Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, которая обнародовала видео с пытками подзащитного, покинула Россию и попросила о госзащите. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на фонд "Общественный вердикт".
"Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", — цитирует агентство текст сообщения фонда.
Адвокат подтвердила агентству информацию о том, что покинула страну.
Напомним, на опубликованной ею записи 18 сотрудников ИК-1 пытают заключенного.
Ранее в региональном СКР сообщили, что установили личности всех сотрудников, которых подозревают в пытках, шестеро из них задержаны.
Комментарии
Сначала очень сильно возмутился. Потом почитал кто такой Евгений Макаров, которого избивают, и честно говоря, пришло на ум, видимо его Бог наказывает за его поступки. Лично на своей шкуре испытал как было его жертвам (имеет несколько сроков за кражи, грабежи, и причинение тяжкого вреда здоровью)
Странный это бог - с погонами...
Для 23.07.2018 19:12
- гость -
Странный это бог - с погонами...
Они не боги. Он просто дал Евгению испытать то что испытывали его жертвы. А они понесут ответственность теперь за свои поступки... Се ля ви...
-Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной.
Как по мне, так бог наказал этих шестерых, сесть на нары за Макарова. Очередные будущие зека, сидящие по ошибке.
Даже пришлось покинуть страну. Вот почему так стало, что родная страна вместо того, чтобы быть опорой и защитой, становится опасностью...