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Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, которая обнародовала видео с пытками подзащитного, покинула Россию и попросила о госзащите. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на фонд "Общественный вердикт".
"Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", — цитирует агентство текст сообщения фонда.
Адвокат подтвердила агентству информацию о том, что покинула страну.
Напомним, на опубликованной ею записи 18 сотрудников ИК-1 пытают заключенного.
Ранее в региональном СКР сообщили, что установили личности всех сотрудников, которых подозревают в пытках, шестеро из них задержаны.
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