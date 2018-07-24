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Прохладная и дождливая погода ждет жителей Алтайского края во вторник, 24 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах дожди, в северных и восточных районах местами сильные дожди, грозы, возможен град, утром местами туман", — информируют синоптики.
Дневные температуры в крае составят +17...+22 градуса. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле в начале дня дождь. Днем в краевой столице будет +19...+21 градус. Ветер западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров.
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