Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 175,6 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на третьем этаже элитного кирпичного дома на проспекте Социалистическом.
В квартире имеются две просторные спальни, рабочий кабинет и большая кухня-гостиная.
"Двери из натурального дуба, мраморные подоконники, кондиционеры в каждой комнате, качественная паркетная доска, теплый пол", — добавляет автор объявления.
В качестве бонуса к квартире продавец называет стоянку для автомобиля на закрытой охраняемой территории и помещение в подвале.
Комментарии
Шикарный ремонт времен начала 2000-х. Лет двадцать уж прошло, ребята.
24.07.2018 09:40
Грантштейн
Шикарный ремонт времен начала 2000-х. Лет двадцать уж прошло, ребята.
засветите современный дизайн, чтоб не голословно
24.07.2018 09:52
- гость -
Что вы, что вы, благородный читатель.
Дедушка Грантштейн живет в палатке на берегу Оби, пока тепло.
А как похолодает, перебирается в нору, оборудованную под корнем вывороченного ураганом дерева. Какие уж тут дизайны)
24.07.2018 10:02
Грантштейн
Дедушка Грантштейн живет в палатке на берегу Оби, пока тепло.
А как похолодает, перебирается в нору,
фото в студию слабо?
24.07.2018 10:29
- гость -
Вы тут часто фотографии видели? Вот и я пионером не стану.
А то еще рядом палаточку поставите)
24.07.2018 10:45
Грантштейн
А то еще рядом палаточку поставите)
вы себе льстите напрасно )
Карл ина избушка?
24.07.2018 11:02
- гость -
Отчего же?
вычурно как-то, то нагромождено, как дубовом кабинете, то пусто...