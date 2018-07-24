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Квартиру с дверями из дуба и теплым полом продают в Барнауле за 12,5 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 175,6 квадратных метра находится в элитном доме на проспекте Социалистическом

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 175,6 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на третьем этаже элитного кирпичного дома на проспекте Социалистическом.

В квартире имеются две просторные спальни, рабочий кабинет и большая кухня-гостиная.

"Двери из натурального дуба, мраморные подоконники, кондиционеры в каждой комнате, качественная паркетная доска, теплый пол", — добавляет автор объявления.

В качестве бонуса к квартире продавец называет стоянку для автомобиля на закрытой охраняемой территории и помещение в подвале.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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