Фото: youtube.com
Народный артист России Федор Добронравов в спектакле "Чудики" по рассказам Василия Шукшина исполнит сразу девять ролей. Спектакль пройдет в театре драмы в Барнауле в среду, 25 июля, пишет "Катунь 24".
Перед зрителями предстанут персонажи таких произведений автора, как "Миль пардон, мадам", "Верую!", "Экзамен", "Микроскоп", а также "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала", "Приезжий", "Непротивленец Макар Жеребцов" и "Коленчатые валы".
Актер отмечает, что Шукшин считал своих героев странными людьми со светлой душой. "Мои "Чудики" именно такие: великие мечтатели, каковых и по сей день так много на Руси. Все персонажи – простые русские люди, попадающие в непростые жизненные ситуации", – цитирует канал слова артиста.
Вместе с Добронравовым на сцене появятся его коллеги из ведущих московских театров.
Режиссером-постановщиком спектакля является театральный и кинорежиссер, преподаватель ВТУ им. Щукина и ВГИКа им. Герасимова Александр Назаров.
Спектакль начнется в 18:30.
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