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Один человек погиб в результате стрельбы в городе Торонто (Канада), еще 13 человек пострадали. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на городскую полицию.
Уточняется, что стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника по Москве). Ранее сообщалось, что были ранены девять человек, включая маленькую девочку. Их состояние неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются. В полиции сообщили, что злоумышленник ликвидирован.
В официальном Twitter-аккаунте полиции уточняется, что были ранены огнестрельным оружием четырнадцать человек, одна женщина скончалась. Еще одна девочка находится в критическом состоянии.
Подозреваемый погиб при перестрелке с полицейскими, его при подсчете погибших не учитывали. Среди офицеров пострадавших нет.
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