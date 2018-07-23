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Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян раскрыл подробности плана Киева по введению санкций против российских портов на Черном море. Об этом пишет "РИА Новости".
Чиновник добавил, что Киев ведет переговоры с партнерами из США и Европы, убеждая их разработать "зеркальные" меры на задержание Россией идущих на Украину судов. По словам Омеляна, Западу нужно ввести "ограничение торговых операций" с российскими черноморскими портами и "ограничение судозаходов".
"Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано", — приводит агентство слова министра.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, которые следовали в порты через Керченский пролив. Позже замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что пограничники из России не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.
Россия, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что проверки судов российской стороной проводятся в соответствии с международным морским правом. Силовики пытаются не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и мигрантов.
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