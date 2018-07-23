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Всего 9% россиян готовы платить пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах при любой сумме покупки. Таковы результаты опроса холдинга "Ромир", пишут "Известия".
Подчеркивается, что если порог беспошлинного ввоза товаров снизят до 200 евро, 35% россиян, покупающих товары за рубежом, откажутся от заказов, так как они станут невыгодными.
22% респондентов заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину в случае, если ее введут. 27% отметили, что и так следят за ситуацией.
Издание напоминает, что 17 июня Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением облагать пошлинами покупки любой стоимости, которые сделаны в зарубежных интернет-магазинах. Минфин, в свою очередь, предлагал понизить беспошлинный порог с 1 тысячи евро до 500 евро уже с 1 июля текущего года, однако кабмин идею пока не одобрил.
В Минпромторге высказывались против понижения порога беспошлинной торговли. В ведомстве полагают, что это уменьшит ассортимент для потребителя, однако производство отечественной продукции стимулировать не будет.
В данный момент в РФ пошлиной не облагаются зарубежные посылки, общий вес которых за месяц не превышает 31 килограмм, а стоимость — 1 тысячу евро. При превышении этой суммы пошлина равна 30%, однако не менее 4 евро за килограмм.
В опросе участвовали четыре тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет.
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