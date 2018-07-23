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Измайловский суд столицы РФ в понедельник обязал издание "Собеседник" опровергнуть ряд утверждений из статьи о "бесплатном" труде осужденных в нижегородской исправительной колонии №2, передает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Речь идет о той части статьи "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?", где сказано об условиях и оплате труда в колонии. Несмотря на то, что в остальной части иск колонии отклонен, журналистов обязали удалить всю статью и опубликовать опровержение.
Судья постановила удовлетворить иск частично. "Обязать издание "Собеседник" удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать "Собеседник" опровергнуть порочащие репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения", — приводит агентство ее слова.
Также суд взыскал с "Собеседника" госпошлину в размере 3 тысяч рублей. Опровержение нужно опубликовать в течение десяти дней с момента вступления решения в силу.
Вместе с "Собеседником" ответчиком по иску выступала участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, отбывавшая в той колонии часть наказания за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Статья базировалась на заявлениях Алехиной и иных источников, однако суд не усмотрел оснований ее наказывать.
Представители колонии заявили в суде, что Алехина и иные заключенные получали зарплату "в соответствии с установленным законом коэффициентом зачисления", и предоставили документы, в соответствии с которыми переработок не было. Однако истцы не смогли доказать, что колония не столкнулась из-за статьи с негативными последствиями.
Автор материала Сергей Ежов, в свою очередь, настаивал, что все в его статье соответствует действительности. Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина (сама участница Pussy Riot отсутствовала на заседании) отмечала, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика не обосновано, так как она не работает в "Собеседнике" и не писала статью.
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А судьи кто!