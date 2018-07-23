Фото: md-gazeta.ru
Подозреваемого в убийстве пятилетней девочки задержали в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет.
Ранее тело ребенка, который пропал 22 июля с детской площадки в Серпухове, нашли в спортивной сумке. Следователи задержали местного жителя 1990 года рождения по подозрению в убийстве пятилетней девочки, а также совершении преступлений против ее половой неприкосновенности.
Сейчас в квартире подозреваемого проводится обыск.
На месте обнаружения тела ребенка работают следователи и криминалисты. Назначено проведение судмедэкспертизы.
Комментарии
Господи, как такое можно совершить по отношению к невинному ребенку??? Подвесить эту тварь за причинное место безо всякого суда и следствия!!! Да его на зоне все равно уморят