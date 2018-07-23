Фото: kinocomment.ru
Создатель картины "ВМаяковский" Александр Шейн вернул Фонду кино предоставленные бюджетные деньги на съёмки картины, погасив долг в 20 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.
"Фонд кино выделял на производство фильма "ВМаяковский" 20 млн рублей на условиях возврата", — заявила собеседница агентства. Она уточнила, что в данный момент деньги возвращены.
"Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства", — цитирует агентство пресс-службу.
Также в финансировании картины участвовало Минкультуры России.
Главные роли в картине сыграли Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов и не только.
Агентство отмечает, что ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело о хищении денег, которые выделял Фонд кино на съемки фильма "ВМаяковский". Лента была снята и вышла в прокат осенью прошлого года, но ее создатели вовремя не вернули средства Фонду кино.
Комментарии
и актеры то ,что ни фамилия таки рукопожатные либeрасты им конечно Маяковкий "близок" , опять скорее всего либеральные помои снимут освоив бюджетные деньги, и эти помои на головы людям по ТВ покажут ибо в кино мало кто пойдет на сей проект.
На всякую чухню есть миллионы, детям на лечение по 100 руб собираем всем миром....