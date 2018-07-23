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Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме в понедельник и упал на площадке, предназначенной для общих молитв. В результате произошедшего никто не пострадал: камень раскололся рядом с одной из молившихся на месте женщин, пишет "РИА Новости".
Мэр Иерусалима Нир Баркат расценил произошедшее как чудо. "Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал", — добавил он.
Вместе с этим градоначальник сообщает о намерении потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб с целью предотвращения разрушения стены и снижения рисков подобных происшествий.
В данный момент доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники Управления древности работают на месте с целью оценить ущерб.
Накануне, в день траура, тысячи верующих собрались рядом со Стеной Плача для молитвы.
Комментарии
Плохой знак для Израиля.