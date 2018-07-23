Фото: washingtonpost.com
Американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки не "сдал" коллеге из РФ Владимиру Путину никакой информации. Глава Белого дома заявил, что искаженную информацию о встрече распространяют "фейковые СМИ", пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт Трампа.
"Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я "сдал", помните: я ничего не "сдал". Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах", — добавил американский лидер.
Трамп отметил, что он "хорошо поладил" с российским лидером. "Это хорошо для всех, кроме продажных медиа!" — добавил глава США.
Издание пишет, что встреча двух лидеров стала поводом для масштабной критики со стороны мейнстримных СМИ в США. Так, ряд критических материалов был опубликован телеканалом CNN. Так, критике подверглись спорные высказывания главы Белого дома о вмешательстве РФ в выборы в США: несмотря на то, что позднее республиканец подтвердил, что согласен с выводами разведки о вмешательстве, в своем Twitter-аккаунте он назвал подобные заявления мистификацией. Эксперты, опрошенные CNN, предположили, что это может свидетельствовать о том, что Трамп находится "под иностранным влиянием" или является объектом шантажа.
"Вопрос, почему президент действует таким образом, как будто он преследует цели России — к примеру, совершая нападки на лидеров союзных государств и такие организации, как НАТО", — цитирует издание материал репортера CNN Стивена Коллинсона. Встречу главы Белого дома с Путиным канал CNN также назвал "позорной страницей" в истории США.
РБК добавляет, что Трамп регулярно реагирует в своем Twitter-аккаунте. 19 июля он предположил, что таким образом авторы подобных публикаций пытаются продолжить конфронтацию двух стран, не считаясь с риском войны. Также он обвинил критикующие его СМИ в лицемерии.
Комментарии