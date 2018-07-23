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СМИ раскрыли подробности финального сезона и приквела "Игры престолов"

, ИА "Амител"
Заключительный сезон выйдет весной-летом 2019 года

Фото: lostpic.net

В финале сериала "Игра престолов" не будет знакомых зрителям персонажей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на газету Metro.

Действие восьмого сезона сериала будет разворачиваться за тысячу лет до событий, которые были описаны в предыдущих сезонах. Сценарий основан на двух ранее не опубликованных частях "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина.

Журнал The Hollywood Reporter добавляет, что в приквеле будет рассказано о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков.

Сериал "Игра престолов" получил популярность благодаря внезапным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Сериал снимают с 2011 года, а премьера заключительного сезона пройдет весной-летом следующего года. В данный момент на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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