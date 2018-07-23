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Приставы предлагают отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на водительские права до тех пор, пока они не уплатят задолженности. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова.
"Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — цитирует агентство его слова.
Аристов напомнил, что в данный момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении других прав должников, в частности, отказ в предоставлении таких госуслуг, как регистрация авто.
Глава ФССП добавил, что ведомство предлагает обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника. Он подчеркнул, что это легко сделать, поскольку банк данных исполнительных производств на сайте ФССП обеспечивает актуальную информацию по должникам практически в онлайн-режиме.
Аристов отметил, что сейчас свыше 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из РФ. За пять месяцев текущего года эта мера помогла взыскать свыше 240 миллионов рублей. Всего за указанный срок приставы добились выплаты алиментщиками 5 миллиардов рублей долгов.
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