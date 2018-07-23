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Барнаульский суд назначил два года условного срока экс-сотруднице детсада, где два воспитанника отравились крысиным ядом. Об этом в понедельник, 23 июля, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в мае прошлого года. Женщина разложила отраву для грызунов под детскими кроватями, в результате воспитанники увидели яркие шарики и решили попробовать их. Двух четырехлетних воспитанников доставили в больницу с отравлением.
Суд принял во внимание доводы следствия и назначил женщине два года лишения свободы условно, а также запретил ей заниматься воспитательской деятельностью в течение двух лет.
Уточняется, что женщину признали виновной в преступлении по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".
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