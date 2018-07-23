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Актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал, что получает удовольствие от участия в боях в Донбассе. Об этом пишет "РИА Новости".
"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", — цитирует агентство его слова.
В ответ на вопрос журналистки, какие чувства артист испытывает при стрельбе в противника, Пашинин заявил, что "хочет попасть".
Также он рассказал о своей охране из "смертоносных" двадцатилетних солдат, которые "берегут [его], как зеницу ока".
Пашинин добавил, что война — "это вам не кино", в частности, вспомнив о том, как на его глазах ракета попала в машину с людьми. Он назвал это "фантастическим зрелищем" и "лучшим, что видел в своей жизни".
Актер, снимавшийся в картинах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, в 2017 году заявил о вступлении в добровольческий батальон, который создан на основе "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в РФ Пашинин не намерен.
Комментарии
Если верить этому недоумку, то он должен /обязан получить "кайф" от парней с Донбасса. И поверьте, получит, только на два метра ниже горизонта.
Известность ему принесла работа в сериале «Грозовые ворота». Михаил Пореченков играл командира группы спецназа ГРУ, а Анатолий Пашинин старшего лейтенанта Доронина, который командовал ротой мотострелков, направляющихся в Чечню. Михаил Пореченков, узнав о новом амплуа Пашинина так прокомментировал эти перемены в жизни коллеги «Комсомольской правде»: «Каждый выбирает свою дорогу, что сделать, мы по разные стороны баррикад. Это его путь и каждый имеет право на свое мнение. У нас демократическая страна. Каждый что хочет, то и может. Мы же работаем. Посмотрим дальше, куда заведет его эта дорога. Может, мы еще встретимся, просто это будут разные стороны баррикад. У нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо — разучим!»
вспомнив о том, как на его глазах ракета попала в машину с людьми. Он назвал это "фантастическим зрелищем" и "лучшим, что видел в своей жизни"
Он больной. Если его пристрелят, это будет лучшее, что смогут для него сделать
кайфовщик не совсем понимает, что пишет... заигрался в войнушку...
Один из полчища молоизвестных актеров пытается стать звездой?
чудовище.