Фото: prizyv.tv
ЦИК РФ получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об увеличении пенсионного возраста. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на секретаря комиссии Майю Гришину.
Уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума поступило в ЦИК на минувшей неделе, уточнила она.
По словам Гришиной, сейчас документы находятся в работе, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.
Дата рассмотрения вопроса не определена, но оно пройдет "в ближайшее время", заверила секретарь. По закону ЦИК РФ в течение десяти дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть данный вопрос на открытом заседании, добавляет агентство.
17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение подобного референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"
Для проведения референдума нужна регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.
На заседании ЦИК определит, соответствуют ли документы и сформулированный вопрос закону, а затем примет решение о возможности регистрации инициативной группы.
Напомним, на минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, подразумевает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет соответственно.
Комментарии
Для проведения референдума нужна полная уверенность в победе курса партии и правительства по повышению пенсионного возраста, значит либо референдума не будет либо вопрос поставят так, чтобы обмануть население...
Да не будет ни какого рефир-ма. Закон уже приняли. Хотите вы или нет
Почему до сих пор стреляют?
...?
Они что у вас газет не читают??? (С)